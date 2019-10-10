США рассматривают возможность заключить валютное соглашение с Китаем

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства, условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны.

Агентство отмечает, что Белый дом надеется после заключения такого соглашения продолжить переговоры с Китаем по вопросам интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти 10 и 11 октября. При этом если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом $250 млрд в год до 30% с 25%.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.