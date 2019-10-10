Украина увеличила производство замороженного рыбного филе на треть

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства сообщает БизнесЦензор.

Рост производства рыбной продукции наблюдалось также по следующим товарным позициям:

- филе рыбное и мясо рыбы прочее (переработанное либо не переработанное на фарш), свежие или охлажденные - 1909 тонн (24% к январю-августу 2018);

- рыба морская замороженная разобранная - 6652 тонны (+ 20,8%);

- филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле (кроме копченого) - 812 тонн (53,5%);

- сельди соленые - 2060 тонн (+ 0,4%);

- лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 358 тонн (10,5%);

- продукты готовые и консервы из сельди, целиком или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и готовых блюд из рыбы) - 1899 тонн (16,2%);

- готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 8976 тонн (25,9%).

Кроме того, в течение восьми месяцев 2019 году в Украине произведено:

- рыба сушеная и вяленая - 2528 тонн;

- рыба соленая (кроме сельди) - 1113 тонн;

- рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося и сельди, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 2535 тонн;

- продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целиком или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 8426 тонн;

- готовые продукты и консервы из другой рыбы, цели или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1374 тонны;

- икра других рыб - 1813 тонн.

За 7 месяцев 2019 года Украина экспортировала 254 тонны мороженой рыбы почти на $678 тыс.