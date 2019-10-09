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09.10.19 19:56

Кабмин изменил порядок введения запрета на импорт продуктов и кормов

Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, утвердил Порядок установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, документ разработан с целью обеспечения охраны территории Украины от занесения особо опасных болезней животных.

"Согласно решению правительства будет усилен контроль за перемещением пищевых продуктов и кормов через государственную границу Украины, что в свою очередь приведет к улучшению эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и к уменьшению выплат из резервных фондов местных бюджетов", – уточнили в Минэкономики.

Как пояснил заместитель министра Тарас Высоцкий, постановлением изменена процедура введения ограничений на импорт пищевой продукции и кормов.

"Это постановление принято в рамках приближения к европейскому законодательству. Ранее главный ветеринарный врач мог бессрочно ограничить ввоз продукции. Это был момент для манипуляции и коррупционных злоупотреблений. Теперь ветеринарный инспектор может временно ограничивать ввоз продукции на 72 часа как быстрое превентивное решение. Затем отдел оценки рисков делает анализ и в случае необходимости вводится долгосрочное ограничение на ввоз", – рассказал Высоцкий.

"Фактически изменилась процедура, теперь решение принимается на основе экспертной оценки, а не решением одного должностного лица", – добавил заместитель министра.

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