"Укрзализныця" рассматривает запуск частных локомотивов на убыточных маршрутах, – Кравцов

Об этом глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил в интервью БизнесЦензору.

"Мы рассматриваем эту возможность. Есть задание от Министерства инфраструктуры подготовить пилотный проект по введению частной тяги на определенных направлениях до конца года", – сказал Кравцов, комментируя предложение разрешить использование частных локомотивов на нерентабельных для "Укрзализныци" маршрутах.

Как сообщалось, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги.

В целом, по оценкам специалистов "Укрзализныци", частный парк локомотивов насчитывает почти 2,5 тыс. единиц.

По состоянию на сентябрь 2018 года в инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 - пассажирские и 1758 - грузовые локомотивы.