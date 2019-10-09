Суд отложил дело по иску фирмы Крючкова о банкротстве "Центрэнерго" на 15 октября

Об этом Инна Карнаухова, адвокат принадлежащей подозреваемому в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардепу Дмитрию Крючкову компании "Баланс-Групп", сообщила Интерфакс-Украина , передает БизнесЦензор.

Как сообщается, суд объявил перерыв в рассмотрении жалоб, назначив на 15 октября судебные дебаты.

"Коллегия выслушала позиции всех сторон и объявила перерыв в судебном заседании до 15 октября, предоставив сторонам возможность подготовиться к судебным дебатам", – сказала Карнаухова.

Адвокат также добавила, что в "Баланс-Групп" на основании ранее вынесенного определения о приостановке действия решения Хозяйственного суда Киева о прекращении дела о банкротстве "Центрэнерго" считают, что ПАО в настоящее время находится в процессе банкротства.

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Как сообщалось, производство по делу о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено еще в 2004 году. 19 августа 2019 года Хозяйственный суд Киева принял решение удовлетворить ходатайство Фонда государственного имущества (ФГИ) и прекратить производство.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис". Оба указанных претендента не были допущены к участию и конкурс был признан несостоявшимся.

При этом о намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний, в том числе и ООО "Баланс Групп", бенефициаром которого является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков.

В ноябре прошлого года "Баланс Групп" потребовало через суд выплаты "Центрэнерго" 1,06 млрд грн за просрочку денежного обязательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.