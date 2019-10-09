Греция впервые разместила облигации с отрицательной доходностью

Как сообщает Bloomberg, таким образом страна присоединилась к государствам, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в ходе прошедшего в среду аукциона Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью минус 0,02%, тогда как как два месяца назад аналогичные облигации были проданы по ставке 0,01% годовых.

Как отмечает агентство, в последнее время все больше стран еврозоны размещают облигации с отрицательной доходностью на фоне низких процентных ставок Европейского центрального банка и ожиданий возобновления программы скупки активов.

Кроме того, инвесторы рассчитывают на меры налогово-бюджетного стимулирования, поскольку у монетарной политики практически не осталось возможностей для стимулирования экономики.