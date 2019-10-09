Нобелевскую премию по химии вручат за разработку батарей для электромобилей

Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В этом году высшая международная научная награда присуждена "за разработку литий-ионных батарей".

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", – указал Нобелевский комитет.

Комитет также отмечает, что такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

В 2018 году премия по химии присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.