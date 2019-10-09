Всемирный Банк ухудшил прогноз роста экономики России в четвертый раз с начала года

Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике стран Европы и Центральной Азии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, с начала года Всемирный банк уже четвертый раз понижает прогноз роста ВВП РФ. В январе он ожидался на уровне 1,5%, в апреле – 1,4%, в июне –1,2%.

Всемирный банк также понизил оценку роста экономики РФ в 2020 году – до 1,7% с 1,8%.

Замедление темпов роста обусловлено многими факторами, которые усугубляются действием международных экономических санкций, отмечается в докладе Всемирного банка. В частности, слабый рост инвестиций и торговли способствовал более медленному, чем ожидалось, росту ВВП в начале 2019 года.

Российские власти прогнозируют рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%, в 2020 году – 1,7%.