В Киеве начали отопительный сезон в медицинских учреждениях

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Директор департамента Валентина Гинзбург сообщила, что в первую очередь теплом обеспечивают родовспомогательные и детские учреждения, учреждения санаторно-курортного лечения и стационарные учреждения, оказывающие ургентную помощь.

По состоянию на 16:00 9 октября к теплоснабжению подключено 80 медицинских учреждений, подчиненных Департаменту здравоохранения.

Сейчас подключение медицинских учреждений продолжается.