"Киевтеплоэнерго" хочет повысить тарифы на тепло на 30%

Как переедает БизнесЦензор, об этом свидетельствует протокол обсуждения тарифов КП "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год.

Согласно документу, действующие тарифы на производство тепла для нужд населения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, утвержденные в декабре 2018 года, составляют 964,19 грн за Гкал (без НДС).

При этом в "Киевтелоэнерго" предлагают повысить тарифы на производство тепла для ТЭЦ для населения с 1 января на 29,64% – до 1 250,01 грн за Гкал (баз НДС).

В компании поясняют такое решение необходимостью учета в тарифе средств на создание аварийного 10-дневного запаса мазута, а также компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 включительно.

Впоследствии в пресс-службе компании уточнили, что повышение тарифов для ТЭЦ не означает роста тарифов цен на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения именно на 30%.

"Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии", – заявили в компании.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Национальная комиссия повысила тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для нужд населения на 22,7%.

В свою очередь это привело у повышению тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение для населения на 22,3% с 1 января 2019 года.