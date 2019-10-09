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09.10.19 17:48

Урожай зерновых с 78% площадей превысил 51 миллион тонн

По состоянию на 9 октября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 12 млн га, или 78% к прогнозу, и намолотили 51,2 млн тонн зерна при средней урожайности 42,7 ц/га

Урожай зерновых с 78% площадей превысил 51 миллион тонн

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

В том числе:

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 5,1 млн га, или 86%, и собрано 12,1 млн тонн зерна при средней урожайности 23,9 ц/га. Сои обмолочено на площади 1,2 млн га, или 74% к прогнозу, и собрано 2,8 млн га зерна при средней урожайности 23,9 ц/га. Сахарной свеклы собрано 3,7 млн тонн с площади 83 тыс. га, или 38% к прогнозу, при средней урожайности 443 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 5,1 млн га площади озимыми зерновыми, или 69% к прогнозу, из них посеяно:

Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 1,0 млн га, или 96% к прогнозу.

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