Минюст признал исчезновение истории изменений в госреестре с Единого портала открытых данных

В пресс-службе Министерства юстиции заявляют, что исчезновение этой информации из открытого доступа вызвано техническим сбоем, передает БизнесЦензор.

"Техническим специалистом были осуществлены попытки исправления данной ситуации. В то же время, существующий технический инструментарий ресурса не позволил отменить операции, которые могли привести к потере истории обновления набора данных", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что на портале продолжают отображаться актуальные данные из реестра, но без истории изменений, поскольку функционал портала не предусматривает возможность восстановления истории обновление наборов данных.

"В связи с указанным министерство обратилось к техническому администратору Единого государственного веб-портала открытых данных с вопросом о возможных путях решения проблемы. Отмечаем, что Минюстом будут приняты все необходимые меры с целью исправления сложившейся ситуации. Также сообщаем, что на сайте Министерства обновления указанного набора данных осуществлялось в штатном режиме", – отмечается в сообщении.

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Ранее сообщество OpenUP обнаружило, что Министерство юстиции удалило с Единого портала открытых данных (data.gov.ua) всю историю публикации открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

По данным сообщества, оказалась удалена публичная история изменений записей в ЕГР (данные в предыдущих владельцах, бенефициарах юридических лиц, предыдущих места регистрации юридических лиц). История изменений в формате открытых данных позволяет исследовать связи, предотвращать рейдерство, извещать кредиторов, улучшать сервисы частного сектора.

Инициатива OpenUP обратилась к Министерству юстиции с требованием вернуть историю публикации открытых данных ЕГР на data.gov.ua или опубликовать историю изменений, добавлений и удалений записей из баз данных, которая зафиксирована информационно-телекоммуникационной системой ЕГР, таким образом восстановив доступ общественности к историческим данным.