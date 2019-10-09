Госбюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго

Об этом на брифинге заявил Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прошло несколько дней, как Жеваго был вызван для вручения подозрения. Жеваго не явился, поэтому ему было объявлено подозрение заочно", – сказал Труба.

Глава ГБУ добавил, что теперь по процедуре в суде должно быть получено разрешение на возможное задержание Жеваго, а также подозреваемый должен быть объявлен в соответствующие розыски.

"Так вот, этот процесс начат и на данный момент продолжается. Мы обратились в суд. На данный момент он (Жеваго, – ред.) объявлен в розыск. И сейчас принимаются меры об объявлении его в дальнейшем в межгосударственный розыск", – отметил Труба.

Отметим, в перечне лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД фамилия Жеваго пока отсутствует.

Как сообщалось, на минувшей неделе следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.