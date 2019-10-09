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09.10.19 16:12

Разрешить приватизацию предприятий "Укрспирта" могут до конца года, – советник Милованова

Законопроект о демонополизации спиртовой отрасли могут принять до конца 2019 года.

Разрешить приватизацию предприятий "Укрспирта" могут до конца года, – советник Милованова

Об этом заявил новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на общественных началах Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В пятницу в ходе "круглого стола" стартует проект по демонополизаци спиртовой отрасли. Уже к концу года может быть принят закон о демонополизации спиртовой отрасли. Законопроект уже разработан", - сказал Блескун на брифинге в Кабинете министров 9 октября.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

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