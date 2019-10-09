БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.10.19 21:00

В Киеве создали карту пунктов продажи и пополнения электронного билета

В Киеве создано более 300 точек продаж и пополнения Единого электронного билета – как на остановках общественного транспорта, так и на 17 станциях столичного метрополитена. Где именно купить Kyiv Smart Card или пополнить оффлайн, теперь можно узнать благодаря карте.

В Киеве создали карту пунктов продажи и пополнения электронного билета

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Карта будет постоянно обновляться, поскольку сеть автоматов самообслуживания тоже постоянно расширяется. Так, уже вскоре Kyiv Smart Card можно будет пополнить на всех станциях метро.

Приобрести Kyiv Smart Card можно:

Пополнить транспортную карту и купить разовый QR-билет можно:

При покупке большого количества поездок действует система скидок. При покупке от 1 до 9 поездок один билет стоит 8 грн. Если пополнить карту на 10-19 поездок, стоимость билета уменьшиться до 7,70 грн, 20-29 поездок – 7,40 грн, 30-39 поездок – 7,10 грн, 40-49 поездок – 7,80 грн, 50 поездок – 6,50 грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100