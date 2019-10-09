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09.10.19 15:25

Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации

Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, назначил 8 заместителей министров.

Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

В том числе, заместителями министра цифровой трансформации назначены:

Кроме того, первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначен Виталий Шубин, а заместителем главы ведомства по евроинтеграции – Константин Чижик.

Также правительство назначило Юлию Гусеву заместителем министра Кабинета министров, Алексея Сивирина – заместителем министра культуры, молодежи и спорта.

Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения на Инну Солодку.

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