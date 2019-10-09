Жена главы Минюста получила должность заместителя министра цифровой трансформации

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

В том числе, заместителями министра цифровой трансформации назначены:

жена министра юстиции, экс-главы правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) Дениса Малюськи Людмила Рабчинская (с 15 октября);

бывший депутат Одесского городского совета, предприниматель Александр Борняков;

эксперт сектора IT и Телеком BRDO Александр Шелест;

основатель и управляющий партнер группы компаний Quadrate 28 Corp Валерия Ионан (заместителем по вопросам европейской интеграции).

Кроме того, первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды назначен Виталий Шубин, а заместителем главы ведомства по евроинтеграции – Константин Чижик.

Также правительство назначило Юлию Гусеву заместителем министра Кабинета министров, Алексея Сивирина – заместителем министра культуры, молодежи и спорта.

Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства здравоохранения на Инну Солодку.