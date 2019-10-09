Гончарук выступил против продления тразитного контракта с "Газпромом"

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Поэтому, и не только поэтому (но это главная причина) - нам точно нужен новый контракт, который будет основан на европейской рамке (законодательстве). Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год (контракта) по старым правилам нам просто не подходит", – сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что консультации с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев.

"Они будут длиться еще как минимум несколько месяцев. Мы, конечно, рассчитываем, что их удастся успешно завершить в этом году, но как получится - посмотрим. Сейчас идут консультации", – добавил Гончарук.

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Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также заявил, что не видит смысла и выгоды для страны продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

Ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе прошедших в сентябре трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству. По словам российского министра, если Украина успеет имплементировать европейскую систему с 1 января, российская сторона будет работать по новым правилам, в противном случае Москва предложит продлить срок действия старого соглашения.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.