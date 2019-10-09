Банкиры спрогнозировали снижение ставок по кредитам для малого бизнеса

Такое мнение высказали представители банков в ходе "круглого стола" о кредитовании МСБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все-таки ставки (для МСБ) будут снижаться, но это не будет снижение такое стремительное, как 5-9 п.п. Тенденции, которые мы видим, – это постепенно, на полпроцента, ниже и ниже", – сказал начальник управления развития регионального МСБ "Альфа-Банка" (Киев) Олег Федоренко.

Он добавил, что снижение процентных ставок по кредитам для МСБ на 4 п.п. в 2020 году является нереальным, поскольку изменения происходят в стране не так быстро, они не могут молниеносно отражаться на экономике, в частности, на МСБ.

Позицию Федоренко поддержал начальник отдела финансирования агробизнеса и развития партнерского сотрудничества "Кредобанка" (Киев) Роман Пудлик, который также считает, что снижение процентных ставок по кредитам для МСБ будет постепенным и плавным.

"Если смотреть на "Кредобанк", то мы в начале квартала снизили процентные ставки на полпункта и на 1 п.п. в начале четвертого квартала", – объяснил ожидания Пудлик.

Он добавил, что возможное снижение ставки на намеченном на 24 октября заседании НБУ по вопросам монетарной политики может стать сигналом к дальнейшему удешевлению кредитов.

В то ж время замглавы "Ощадбанка" (Киев) Андрей Стецевич считает, что в 2020 году процентная ставка по кредитам для МСБ может снизиться до 14-15%.

По его мнению, маловероятно, что экономический кризис произойдет в 2020 году, поэтому внешняя конъюнктура будет работать на Украину. Стецевич также ожидает, что внутренние факторы должны быть стабильными: внутренний спрос растет, потребительский рынок развивается, есть запрос на новые инвестиции, которые, по его мнению, сдерживает ставка.

"Поэтому стоимость денег будет где-то в районе 11-12%, что позволит банкам говорить при ставке маржи 4 п.п. где-то примерно о 15%", – заявил Стецевич, добавив, что он говорит об обычных кредитах, а не о потребительских и бланковых.

Оптимизм замглавы "Ощадбанка" не разделил начальник управления департамента МСБ "Укргазбанка" (Киев) Сергей Мушка, который отметил, что такие ожидания коллеги его радуют, однако более реальный прогноз - снижение ставки на 2-3 п.п. за 2020 год.

В ходе "круглого стола" его участники также обсудили вопрос реальной доли МСБ на рынке, который возник в связи с появлением новой статистики НБУ. Согласно опубликованным данным, 77% кредитования малого и среднего бизнеса – это компании, входящие в крупные финансовые группы.

"Мы три года активно работали с НБУ именно для того, чтобы показать справедливую статистику. А не статистику, которую мы видим в отчетах Минфина или Госстата, которая говорит, что больше 65% ВВП в Украине – это МСБ, что больше 70% занятых – это МСБ", – отметил замглавы "Ощадбанка" Стецевич.

Он добавил, что НБУ, услышав банкиров, объединил клиентов в группы по признаку связанных лиц, тем самым очистив портфель до 23%. Однако, по мнению Стецевича, в новой методологии есть дефект: если несколько микро-клиентов получает кредит как группа, то они все равно могут остаться в категории МСБ, но объединенные в группу.

"Мы сейчас с НБУ активно работает над тем, чтобы добавить некоторые изменения в эту методологию и улучшить ее для того, чтобы по-настоящему оценивать потенциал рынка и видеть реальную картину, а не ту, с которой мы жили все время", – резюмировал Стецевич.

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