Кабмин сократил количество региональных подразделений Минюста в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы сегодня начали сокращение госаппарата в сфере юстиции. Сегодня с 27 главных территориальных отделений - управлений мы сократили их количество до 8. Теперь они станут межтерриториальными, то есть станет меньше начальников, и надеюсь, больше толку от их работы", – сказал премьер.

"Главная логика - это повышение управляемости и уменьшение количества руководителей для того чтобы оптимизировать структуру", – добавил Гончарук.

Премьер добавил, что правительство также одобрило проведение оптимизации существующей сети сервисных Центров предоставления административных услуг населению (ЦНАП), которые создавались разными министерствами.

"Мы не будем тратить средства налогоплательщиков для того, чтобы содержать эти сети, мы их оптимизируем. То есть сервисные центры МВД, ЦНАПы, прозрачные офисы Минсоцполитики и другие площадки, которые создавались по регионам, будут оптимизированы в одну сеть, потому что цель у них одна – предоставлять услуги населению", – сказал Гончарук.

Глава правительства добавил, что в этой связи Кабинет министров также утвердил Порядок, который позволит приобрести оборудование на общую сумму 70 млн грн, чтобы обеспечить выдачу паспорта, водительского удостоверения и документов для регистрации транспортных средств через Центры предоставления административных услуг.

Это должно облегчить получение этих услуг для граждан отдаленных населенных пунктов и объединенных территориальных общин.