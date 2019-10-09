Людей Фирташа и Коломойского не должно быть в комиссии Рады по Нацбанку, – Рожкова

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Проверки деятельности госструктур, в частности НБУ, – это нормальная практика. И нас действительно регулярно проверяют и Счетная палата, и правоохранительные органы. МВФ в такие вопросы никогда не вмешивается. Но вопрос в другом: если такая комиссия существует, то в нее не должны входить люди, которые имеют прямой или косвенный конфликт интересов", – заявила Рожкова.

"Здесь можно назвать несколько фамилий: Бондарев, экс-владелец банка "Велес", выведенного с рынка, Левочкин – партнер Дмитрия Фирташа, у которого был банк "Надра", Дубинский и Батенко – оба работали на Коломойского. Если парламент хочет проводить расследования нашей работы – окей, нет вопросов. Но для начала обеспечьте, чтобы у этого расследования, как минимум, не было конфликта интересов и чтобы за работой этого "следствия" наблюдали представители независимых международных организаций", – добавила замглавы НБУ.

Как сообщалось, ранее бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Александр Дубинский (из фракции "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №2082 "О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах".

Впоследствии Дубинский сообщил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков изъял из повестки дня на 3 октября проект постановления №2082 – по версии Дубинского, соответствующее решение принято Офисом президента и Кабмином после консультаций с МВФ.

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