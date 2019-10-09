Ситуация с "Приватбанком" войдет в новый меморандум с МВФ, – Рожкова

Об этом первая заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Меморандум, безусловно, будет содержать блок о "Приватбанке" и прочих выведенных с рынка банках. Но в какой форме – пока сложно сказать", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, тема судов вокруг "Приватбанка" поднималась в ходе последних встреч с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Алексеем Гончаруком.

"Мы поднимали тему приватовских судов на встрече с президентом и премьером в контексте последствий для финансовой стабильности и говорили о том, что подобные решения (в апреле Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", сейчас в Хозсуде Киева проходят слушания о возврате акций банка прежним собственникам, – ред.) создают очень негативный информационный фон для работы банка", – отметила Рожкова.

При этом замглавы Нацбанка оценила, как очень высокую вероятность подписания новой программы с МВФ до конца года.

"С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы точно на одной странице – все хотят получить программу до конца года", – сказала Рожкова.

Как сообщалось, накануне Хозяйственный суд Киева назначил на 17 октября дебаты между сторонами в деле по иску экс-акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года с Минфином.

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Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Кроме того, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.