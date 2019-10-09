Для покрытия сел интернетом нужно 15 миллиардов, – глава "Киевстар"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Проект по покрытию сел очень инвестиционно емкий. Здесь речь идет о 4-5 млрд грн", - сказал он. При этом Комаров уточнил, что такая сумма нужна для каждого из трех украинских операторов, а не только для "Киевстар".

Также CEO мобильного оператора заявил, что компания не против совместной постройки с другими операторами площадок под базовые станции.

"У задачи по покрытию есть два слоя. Второй слой, достаточно дорогой — это постройка новых сайтов (площадок под базовые станции), чтобы обеспечить пожелания по покрытию. Вот здесь шеринг может стать достаточно эффективным решением", - сказал Комаров.