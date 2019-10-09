Суд подтвердил незаконность дотаций на 400 миллионов на проезд в Виннице, – АМКУ

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение апелляционного суда не подлежит обжалованию, передает БизнесЦензор.

"Судом установлено, что Комитет принял решение в пределах полномочий, согласно действующим законам Украины, что подтверждает его силу и правомерность", – сказано в сообщении.

Как пояснили в АМКУ, речь идет о решении № 652-р от 20 ноября 2018 года, которым признано недопустимой для конкуренции государственную помощь, которая выделялась на основании "Комплексной Программы развития городского пассажирского транспорта на 2018 - 2023 годы", утвержденной решением Винницкого горсовета от 22 декабря 2017 года №1003 (с изменениями от 23 февраля 2018 года №1081).

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В частности, власти города планировали выделить коммунальному предприятию "Винницкая транспортная компания" дотации на покрытие убытков от предоставления услуг, включая потери от бесплатной перевозки пассажиров муниципальным автотранспортом в дни общегосударственных, общегородских, новогодних и других праздников и мероприятий на на 2018-2023 годы в сумме 407,77 млн грн.

Однако АМКУ пришел к выводу, что КП "Винницкая транспортная компания" конкурирует с перевозчиками, которые осуществляют автобусные перевозки пассажиров на одном и том же маршруте общего пользования в городе Винница.

Следовательно, избирательность оказания поддержки именно для КП "Винницкая транспортная компания", без проведения соответствующего конкурса, устанавливает для него преимущества.

"Это приводит к искажению конкуренции на соответствующем рынке услуг по перевозке пассажиров. Поскольку государственную помощь компания получила до принятия решения Комитета, которым она была признана незаконной, принято решение ее прекратить и вернуть", – сообщает АМКУ.