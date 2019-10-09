РФ стала вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Крупнейшим экспортером СПГ в Европу является Катар, третье место занимают США.

Франция и Бельгия в минувшем году увеличили импорт СПГ в два раза, Нидерланды - в три раза, чтобы компенсировать сокращение добычи на голландском месторождении Гронинген.

В целом причина роста импорта СПГ заключается в сокращении разницы в ценах на это топливо в Европе и в Азии, а также в наличии существенных мощностей по хранению сжиженного газа в странах ЕС.

Совокупная доля СПГ в европейских закупках природного газа достигла 25%, пишет агентство Bloomberg.