Кличко повысил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.

Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в ценах по состоянию на 13 августа 2019. Общая смета составляет 1,05 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы.

В распоряжении Кличко указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне 2018 получило ООО "Северно-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По этому контракту по состоянию на сентябрь 2019 было перечислено предоплату в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

На днях НАБУ и САП сообщили Микитась о подозрении по другой афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста за 5,5 млн грн залога.

10 сентября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киев" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключили договор на 13,89 млн грн по корректировке проекта реконструкции Шулявского моста.