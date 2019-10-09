Кабмин начал работать над законом об отмене трудовых книжек

Об этом Дубилет написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Вот несколько ключевых тезисов предлагаемой нами реформы. 1. Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять", - сообщил он.

Дубилет объяснил, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. "Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - написал он.

"2. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров", - сообщает министр.

По словам Дубилета, чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. "Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", - добаивл он.

Министр также сообщил, что работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

"3. Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды", - написал он.

"4. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - говорится в сообщении..

Дубилет надеется, что законы об отмене трудовых книжек будут приняты уже в этом году.

Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить всё технически уже в этом году.