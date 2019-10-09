Украина потеряла позиции в рейтинге конкурентоспособности WEF (обновлено)

Об этом со ссылкой на доклад WEF сообщает БизнесЦензор.

Рядом с Украиной в рейтинге разместились Молдова (86 место), Тунис (87), Шри-Ланка (84), Аргентина (83).

При этом, согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина заняла 104 место (110 место в прошлом году), по инфраструктуре – осталась на 57 месте, по уровню адаптации технологий – опустилась с 77 на 78 место.

По показателю макроэкономической стабильности Украина опустилась со 131 на 133 место, по обеспечении здравоохранения – с 94 на 101 место, уровню образования – поднялась с 46 на 44 место, по показателю развитости рынка товаров – с 73 места на 57.

Рынок труда Украины оценен 59 местом (66 место в прошлом году), финансовая система – 136 место (117 место в прошлом году), по оценке объема рынка страна как и годом ранее занимает 47 место. По оценке динамики бизнеса Украина поднялась с 86 на 85 место, способности к инновациям – опустилась с 58 места на 60.

В целом по всем показателям лидером в рейтинге в 2019 году стал Сингапур, второе место заняли США, третье – Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

В 2018 году пятерка лидеров выглядела иначе: первое место занимали США, второе – Сингапур, третье, четвертое и пятое – Германия, Швейцария и Япония.

Казахстан улучшил положение в рейтинге на четыре пункта, поднявшись на 55 место. Россия в 2019 году осталась на 43 месте. Китай,занимает 28 место, как и в 2018 году. ЮАР поднялась на 60 место с 67, Индия упала на 68 место с 58, Бразилия поднялась на 71 место с 72.

Азербайджан, поднявшись с 69-й позиции, занимает 58 место, Грузия – 74, Армения – 69, Таджикистан – 104, Молдова – 86, Киргизия – 96 место. Эстония разместилась на 31 строчке, Литва – на 39, Латвия – на 41, Польша – на 37

Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Всего в рейтинге в этом году представлена 141 страна по сравнению со 140 странами годом ранее. Де-факто рейтинг конкурентоспособности существует с 1979 года, однако современная методология индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) ВЭФ используется с 2005 года. GCI включает 12 показателей конкурентоспособности и составляется ежегодно на основе открытой информации, а также с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира.

Как сообщалось, в 2018 году в ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) Украина поднялась на шесть пунктов в сравнении с 2017 годом и заняла 83 место.

В 2017 году Украина поднялась на 81 место в ежегодном Глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, составленном специалистами Всемирного экономического форума (WEF).

Однако в этом году ВЭФ изменил методологию составления рейтинга, чтобы он лучше отражал будущую готовность к конкуренции, принимая во внимание такие факторы, как генерация идей, предпринимательскую культуру и количество предприятий, серьезно меняющих ситуацию на существующих рынках. С учетом новой методологии были пересмотрены места стран в рейтинге.