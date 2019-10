Суд перешел к дебатам сторон в деле о возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска "Приватбанка". Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", – сообщили в НБУ.

Как сообщалось, на прошлой неделе Хозяйственный суд Киева перенес на 8 октября рассмотрение иска экс-акционеров "Приватбанка" (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. по этому делу.

24 сентября Хозяйственный суд Киева объявил перерыв в процессе рассмотрения указанного иска по сути до 1 октября. Суд начал рассматривать дело в закрытом режиме и отказал НБУ в просьбе, чтобы дело рассматривала коллегия судей.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Кроме того, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

