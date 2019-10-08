OpenDataBot запустил онлайн-инструмент для отслеживания изменений в госпредприятиях

Об этом в своем канале в мессенджере Telegram сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких). Так вот, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и так далее", - написал Дубилет.

Чтобы подписаться, необходимо открыть @Opendatauabot в Telegram ( или же Skype, Viber, Facebook) и написать "Державні компанії".

"При любом изменении вам в мессенджер будет присылаться уведомление", - отметил Дубилет.

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