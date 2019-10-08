Поступления местных бюджетов с начала года выросли на 32 миллиарда

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает БизнесЦензор.

Собственные доходы местных бюджетов Украины сегодня почти втрое превышают их доходы за весь 2014 год, который был годом подготовки законодательной основы для проведения финансовой децентрализации.

"Местные бюджеты продолжают расти, следовательно, в общинах расширяются возможности воплощать нужные для людей проекты. Конечно, мы всегда будем слышать, что и этих средств не хватает. Это нормально, потому что сегодняшнее местное самоуправление потенциально способно наконец в разы больше воплощать амбициозных планов и инфраструктурных проектов, чем это позволяют возможности. Но мы не можем отрицать, что все больше местных проблем остаются позади именно благодаря укреплению потенциала общин", - прокомментировал заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Крупнейшим бюджетообразующим налогом для общин является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По украинскому законодательству, это общегосударственный налог, однако, исходя из потребности развития сельских и городских общин и стимулирования их добровольного объединения, 60% НДФЛ государство оставляет на уровне местных бюджетов - ОТГ, районы, города областного значения. В целом за три квартала этого года местные бюджеты пополнились на 119, 3 млрд грн именно за счет НДФЛ. Рост составил 21,2 млрд грн по сравнению с прошлогодним периодом.

Платы за землю поступило 25 млрд грн, что на 4,5 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

Фактические поступления единого налога составили 24,6 млрд грн. Рост - 4,5 млрд грн.

Поступления налога на недвижимое имущество составили 3,7 млрд грн, прирост поступлений составляет +34,5%.

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