Экспорт металлолома упал с начала года в 7 раз, – ГФС

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно таможенной статистике, в денежном выражении экспорт металлолома упал в 8,9 раза – до $11,27 млн ($100,29 млн в январе-сентябре 2018 года).

В сентябре экспортировано 3,55 тыс. тонн металлолома, в августе – 155 тонн металлолома, июле – 204 тонны металлолома, июне – 208 тонн, мае – 8,09 тыс. тонн, апреле – 8,79 тыс. тонн, марте – 8,25 тыс. тонн, феврале – 8,25 тыс. тонн, январе – 3,14 тыс. тонн.

В то же время в январе-сентябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 48% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года – до 43,5 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 0,2% – до $26,52 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (55,26% поставок в денежном выражении), РФ (35,19%) и Нидерландов (2,51%). Экспорт – в основном в Турцию (86,99%), Нидерланды (6,21%) и Германию (4,85%).

Читайте также: "Укрзализныця" изменила условия продажи металлолома

Как сообщалось, в начале апреля президент Петр Порошенко подписал принятый в конце февраля закон о повышении пошлины на экспорт металлолома с 42 евро до 58 евро за тонну на два года.

Напомним, Украина при вступлении в ВТО в 2008 году взяла обязательство в течение шести лет сократить пошлину на экспорт лома до 10 евро за тонну.

С 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с 10 евро за тонну до 30 евро за тонну, а весной 2018 года - до 42 евро за тонну. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,298 млн, импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся в основном из Турции (88,03% поставок в денежном выражении), Молдовы (3,16%), Словакии (1,8%), экспорт - в Молдову (53,56%), Турцию (42,73%), Болгарию (1,79%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram