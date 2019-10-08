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08.10.19 19:20

Крупнейшие месторождения "Укргаздобычи" истощены на 75%

По состоянию на 1 января 2019 года балансовые запасы "Укргаздобычи" составили 554 млрд кубометров, но крупнейшие по добыче месторождения истощены более чем на 75%, а естественное падение достигает 1,5 млрд кубометров газа в год.

Крупнейшие месторождения "Укргаздобычи" истощены на 75%

Об этом заявил директор по вопросам геологии "Укргаздобычи" Мирон Фирман, передает БизнесЦензор.

В рамках Шестой международной научно-практической конференции "Недропользование в Украине. Перспективы инвестирования " выступил с докладом о состоянии и перспективах наращивания ресурсной базы компании.

Как говорится в сообщении компании, в таких условиях для компании критически важно пополнять ресурсный портфель новыми участками и проводить доразведку на имеющихся площадях. Именно поэтому "Укргаздобыча" активно принимало участие в трех раундах нефтегазовых аукционов, и с начала их проведения приобрела 14 новых спецразрешений.

Для повышения эффективности добычи и удержания объемов естественного падения компания внедряет масштабную программу работ по 3D сейсмике по широкоазимутальной методике исследований и современную специализированную обработку и интерпретацию полученных данных, а также современные методы и технологии на всех этапах геологоразведочных работ, в том числе геофизических исследований скважин и оценки геологических рисков.

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