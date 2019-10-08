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08.10.19 20:42

В Киеве на сутки перекроют движение по проспекту Победы из-за Шулявского моста

В связи с работами по реконструкции Шулявского путепровода с 22:00 субботы, 12 октября, и до 5:00 понедельника, 14 октября, движение по проспекту Победы будет перекрыто.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста, передает БизнесЦензор.

В связи с этим также изменится порядок организации работы общественного транспорта.

В частности, движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода будет закрыто.

"Городская власть просит прощения за неудобства. Мы делаем сегодня все, чтобы сроки строительства были соблюдены. И чтобы движение по обновленному Шулявскому мосту открыть в конце декабря этого года", – отмечается в сообщении.

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