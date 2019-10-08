Минфин обсуждает запуск лизинга жилья для военных, – Маркарова

Об этом сообщила глава министерства Оксана Маркарова в ходе пресс-брифинга, посвященного вопросам финансирования оборонной отрасли на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обеспечение жильем военнослужащих увеличено в проекте бюджета к первому чтению на 223 млн грн, еще на 500 млн грн увеличено обеспечение жильем ветеранов. Более того, мы уже сейчас активно и с Министерством обороны, и с другими распорядителями ведем переговоры о том, что мы со следующего года попробуем ввести программу лизинга, которая позволит за счет этих средств обеспечить большее число военнослужащих жильем", – сказала Маркарова.

Глава Минфина напомнила, что такие программы уже работают для сотрудников Национальной полиции и спасателей.

"Чем дольше человек работает, тем меньше он платит лизинговый платеж", – отметила Маркарова.

По ее словам, ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год может быть увеличено финансирование расходов на жилье для ветеранов.

Как указала Маркарова, нынешний вариант проекта бюджета на следующий год предусматривает 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП на оборонный сектор, из которых 136 млрд грн или 3% ВВП – это расходы непосредственно на Министерство обороны.

"Это будет наибольшая цифра за последние годы, которая выделялась когда-либо на оборону", – прокомментировала глава Минфина.

Как сообщалось, Кабинет министров в январе утвердил Порядок обеспечения Государственным учреждением полицейских и лиц рядового и начальствующего состава Службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга в январе 2019 года.

Согласно одобренной схеме финансового лизинга, его срок составит от 2 до 20 лет. Процент компенсации лизинговых платежей – 30-40%, при этом вознаграждение лизингодателю уплачивается государством полностью.

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