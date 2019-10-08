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08.10.19 17:10

Украинский банк владельца московского ЦСКА увеличил капитал на 55 миллионов

"Первый инвестиционный банк" (PINbank) завершил процедуру увеличения уставного капитала на 55,2 млн грн, или 24% – до 285,2 млн грн путем капитализации части прибыли.

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Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, решение об увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 19 апреля. Номинал акции увеличен с 10 грн до 12,4 грн.

Первый инвестиционный банк основан в 1997 году.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года российский бизнесмен Евгений Гинер владел 88,89% акций банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк занимал 43 место (1,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

В июле российский бизнесмен и владелец украинского "Первого инвестиционного банка" Евгений Гинер стал вместо своего сына конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет московским футбольным клубом ЦСКА.

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