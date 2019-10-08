Столичный застройщик Микитась внес 5,5 миллиона залога по делу квартир Нацгвардии

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает БизнесЦензор.

"Да, вчера был внесен залог. Сейчас он носит электронный браслет", - сказал собеседник агентства.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

Прокуроры САП настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

Как сообщалось, 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

По данным следствия, бывший депутат, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии.

Так, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В ведомстве напомнили, что в мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экскомандующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году. Занимается девелопментом и сопровождением проектов госкорпорации "Укрбуд".

Уставный капитал ООО "Укрбуд Девелопмент" составляет 35,23 млн грн.

Согласно данным компании, по состоянию на октябрь 2019 года портфель компании включал 49 проектов жилых комплексов (введены - 28, строящиеся - 21).

Максим Микитась 20 сентября 2019 года подтвердил информацию о продаже "Укрбуд Девелопмент". По состоянию на 7 октября 2019 года владельцами ООО "Укрбуд Девелопмент" уже числились Евгений Дикин и Василий Полевой с равными долями в 50% в уставном капитале.

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".

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