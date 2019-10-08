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08.10.19 20:14

Японская компания купила американский косметический бренд за $850 миллионов

Крупнейший в Японии производитель косметики Shiseido Co. купил известный американский бренд Drunk Elephant за $845 млн.

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Как сообщается в пресс-релизе компании, сделку планируется закрыть до конца 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Drunk Elephant – престижная американская марка товаров по уходу за кожей, которая была создана в 2012 году домохозяйкой Тиффани Мастерсон. Она останется на должности главного креативного директора после завершения сделки, а также будет назначена президентом Drunk Elephant.

Котировки акций Shiseido по итогам торгов во вторник выросли на 1,8%. Капитализация компании с начала текущего года подскочила более чем на четверть.

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