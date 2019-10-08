МВД подписало меморандум о покупке 13 новых самолетов Ан-178

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность 2019", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны уделять внимание и безопасности, и обороне. Поэтому мы продолжаем развивать военно-промышленный комплекс. У нас задача и желание обеспечить безопасность нашего государства и наших граждан", - сказал Аваков.

В ходе посещения выставки был подписан меморандум о намерениях сотрудничества между МВД и ГП "Антонов". Речь идет о приобретении 13 самолетов: 9 - для нужд ГСЧС и 4 - для Нацгвардии.

По завершению осмотра выставки, отвечая на вопрос о том, что из представленного его заинтересовало и может быть использовано для МВД, Аваков сказал: "На выставке сегодня больше речь шла о специальных средствах коммуникации, было большое количество турецких компаний, которые предлагают нам различные моменты коммуникации".

При этом министр назвал главным событием выставки подписание договора о формальных намерениях с ГП "Антонов".

"Речь о приобретении Ан-178 в 13 позициях для системы МВД. Это база для любого движения вперёд этих моделей - как только покупает Украина для своих нужд, тогда покупают иностранцы", - отметил Аваков.

Еще одним ключевым моментом выставки министр назвал единый стенд американских компаний, добавив: "Нас интересует система связи и система идентификации".

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Как сообщалось, в мае Кабинет министров утвердил предоставление государственных гарантий по кредиту на сумму до 500 млн грн для закупку противопожарного самолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для закупки самолета в 2019 году планируется привлечь кредит под государственные гарантии на сумму до 500 млн грн. Погашение кредита планируется до конца 2023 года.

Напомним, в начале года министр внутренних дел Арсен Авакова анонсировал, что для нужд Нацгвардии и ГосЧС в течение пяти летбудет закуплено 13 самолетов отечественного производства. Общая сумма закупки составит $450 млн (около 12 млрд грн), часть самолетов будет закуплено в лизинг.

После этого СМИ сообщили, для ГосЧС готовятся передать АН-32П 1992 года выпуска, который ранее использовался в Кропивницкой летной академия Национального авиационного университета для обучения экипажей иностранных государств. Этот самолет принадлежит филиалу ГП "Антонов" - заводу "Авиант".

Напомним, в августе 2018 года ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны в июле 2018 года.

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