Кабмин рекомендовал местным властям выделить средства предприятиям ЖКХ для работы зимой

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение №921-р от 29 сентября 2019 года о подготовке к отопительному сезону, передает БизнесЦензор.

Местным властям также рекомендовано принять меры по снижению уровня кредиторской задолженности за потребленные теплоснабжающими и теплогенерирующими организациями коммунальной формы собственности энергоресурсы.

Местные власти также должны обеспечить принятие решений для финансового обеспечения выполнения обязательств ТКЭ по реструктуризации задолженности за потребленный газ.

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