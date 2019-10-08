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08.10.19 15:19

Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за $39 миллиардов

Гонконгская биржа Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) отозвала предложение о поглощении London Stock Exchange Group (LSE) за $39 млрд, не сумев убедить руководство LSE поддержать этот шаг.

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Об этом сообщил глава HKEX Чарльз Ли, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на огромный объем работы и обсуждений с широким кругом регуляторов и масштабные обсуждения с акционерами, уровень вовлеченности LSEG заставил нас прийти к выводу, что продолжение стремления к объединению двух бизнесов не будет отвечать наилучшим интересам наших собственных акционеров", – сообщил глава гонконгской биржи.

На новости об отзыве предложения акции Hong Kong Exchanges and Clearing закрылись подъемом на 2,3%. Бумаги LSE утром во вторник подешевели на 6,1%.

Как отмечает агентство, внезапное предложение о поглощении, выдвинутое в прошлом месяце, ставило под угрозу план LSE о покупке поставщика финансовой информации Refinitiv за $27 млрд. Предложение Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) требовало от LSE отказаться от покупки Refinitiv.

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