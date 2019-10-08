Два члена Нацкомиссии по тарифам объявили об отставке

Как передает БизнесЦензор, об этом член НКРЭКУ Александр Формагей сообщил на своей странице в сети Facebook.

Эту информацию также подтвердил Евгений Магльованный.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из Комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить Регулятор новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что Регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе", – написал Формагей.

В ответ на уточняющий вопрос он признал, что после этого НКРЭКУ потеряет кворум для принятия решений, отметив, что президент имеет полномочия назначить временных членов регулятора сроком на три месяца.

Как сообщалось, в мае 2018 года президент Петр Порошенко отобрал Александра Формагея, Елену Антонову, Оксану Кривенко, Дмитрия Коваленко и Евгения Маглеванного для назначения на должности членов Нацкомиссии регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг из предложенных номинационной комиссией 10 кандидатур.

Еще два члена НКРЭКУ должны были быть назначены по итогам второй "волны" конкурса, но их назначение до сих пор заблокировано в судом.

Напомним, из-за несвоевременного формирования Номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ и ухода на больничный члена комиссии Бориса Циганенко в конце ноября 2017 года НКРЭКУ уже утратила кворум.

В связи с этим 7 декабря Верховная Рада временно передала полномочия по формированию комиссии президенту,предоставив ему право назначать временных членов НКРЭКУ самолично.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в том числе глава.

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