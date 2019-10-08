БизнесЦензор

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08.10.19 14:52

Два члена Нацкомиссии по тарифам объявили об отставке

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Магльованный решили покинуть занимаемые должности.

Два члена Нацкомиссии по тарифам объявили об отставке

Как передает БизнесЦензор, об этом член НКРЭКУ Александр Формагей сообщил на своей странице в сети Facebook.

Эту информацию также подтвердил Евгений Магльованный.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из Комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить Регулятор новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что Регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе", – написал Формагей.

В ответ на уточняющий вопрос он признал, что после этого НКРЭКУ потеряет кворум для принятия решений, отметив, что президент имеет полномочия назначить временных членов регулятора сроком на три месяца.

Два члена Нацкомиссии по тарифам объявили об отставке 01

Как сообщалось, в мае 2018 года президент Петр Порошенко отобрал Александра Формагея, Елену Антонову, Оксану Кривенко, Дмитрия Коваленко и Евгения Маглеванного для назначения на должности членов Нацкомиссии регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг из предложенных номинационной комиссией 10 кандидатур.

Еще два члена НКРЭКУ должны были быть назначены по итогам второй "волны" конкурса, но их назначение до сих пор заблокировано в судом.

Напомним, из-за несвоевременного формирования Номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ и ухода на больничный члена комиссии Бориса Циганенко в конце ноября 2017 года НКРЭКУ уже утратила кворум.

В связи с этим 7 декабря Верховная Рада временно передала полномочия по формированию комиссии президенту,предоставив ему право назначать временных членов НКРЭКУ самолично.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в том числе глава.

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