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08.10.19 14:43

Кабмин поручил помочь обеспечить Молдову газом на случай приостановки поставок "Газпромом"

Кабинет министров Украины поручил способствовать импорту Молдовой природного газа из ЕС без участия российского "Газпрома".

Кабмин поручил помочь обеспечить Молдову газом на случай приостановки поставок "Газпромом"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение №921-р от 29 сентября 2019 года, передает БизнесЦензор.

Для этого НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минэкоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом приграничный с Молдовой Могилев-Подольский (Винницкая область) для поддержки Молдовы.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В то же время Санду сказала, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

При этом Санду отметила: работы по строительству газопровода Яссы-Кишинев должны закончиться до конца года на территории Молдовы, до марта 2020 года - на территории Румынии, так что этой зимой на поставки по этому маршруту рассчитывать не стоит.

В то же время ориентированный на Россию президент республики Игорь Додон выступает против предложенного главой правительства Молдовы решения, надеясь на снижение Россией цен на газ для страны.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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