Кабмин поручил помочь обеспечить Молдову газом на случай приостановки поставок "Газпромом"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение №921-р от 29 сентября 2019 года, передает БизнесЦензор.

Для этого НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минэкоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом приграничный с Молдовой Могилев-Подольский (Винницкая область) для поддержки Молдовы.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В то же время Санду сказала, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

При этом Санду отметила: работы по строительству газопровода Яссы-Кишинев должны закончиться до конца года на территории Молдовы, до марта 2020 года - на территории Румынии, так что этой зимой на поставки по этому маршруту рассчитывать не стоит.

В то же время ориентированный на Россию президент республики Игорь Додон выступает против предложенного главой правительства Молдовы решения, надеясь на снижение Россией цен на газ для страны.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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