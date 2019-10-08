Неизвестная компания подала заявку на разработку бывшего карьера Ахметова в Кривом Роге

Согласно имеющимся в распоряжении Интерфакс-Украина документам, добычу железной руды планируется вести открытым способом с применением взрывных работ, передает БизнесЦензор.

Планируется, что разработка карьера будет осуществляться с применением экскаваторов TEREX или их аналогов с объемом ковша 7 куб. м и 55-тонными автосамосвалами "БелАЗ" или их аналогами.

Также будет использоваться дополнительная техника, в частности экскаватор LIEBHER или аналоги с объемом ковша 5 куб.м и 40-тонными автосамосвалами Howo или их аналоги.

Общая площадь месторождения – 114 га, запланированная мощность карьера – до 1,2 млн тонн руды в год.

Карьер "Северный" на Саксаганском месторождении разрабатывало" государственное научно-производственное предприятие (НПП) "Укрмеханобр" и производило аглоруду и кусковую руду. Предприятие на 80-90% обеспечивало потребности доменного цеха ММК им. Ильича и почти наполовину – потребности его аглофабрики в руде. "Укрмеханобр" арендовал ММК им. Ильича с 2005 года по 7 июля 2019 года.

По данным горисполкома Кривого Рога, с 1 июля 2019 года добыча железной руды в карьере "Северный" не осуществлялась.

ООО "УГДК " обратилось в Министерство экологии и природных ресурсов Украины (сейчас – Министерство энергетики и защиты окружающей среды) за получением разрешения на добычу руды.

Однако Коалиция общественных организаций "Досить труїти Кривий Ріг" и Общественное формирование по охране общественного порядка "Экологический патруль" (Днепр) направили в министерство свои замечания, потребовав от УГДК предоставить дополнительные сведения о разработке карьера и влиянии производственного процесса на экологию.

Как известно, существует ООО "Торговый дом "Украинская горнодобывающая компания" (ООО "ТД "УГДК"), созданное под эгидой DCH бизнесмена Ярославского. Управляет нерудными активами группы, расположенными в Николаевской, Запорожской, Ривненской, Днепропетровской и Житомирской областях. В ООО "УДГК" заявили, что не имеют отношения ни к ТД, ни к группе DCH, подтвердив намерение разрабатывать карьер.

Согласно реестру, ООО "Украинская горнодобывающая компания" занимается добычей железных руд (основная деятельность), а также добычей других полезных ископаемых. Компания регистрирована 15 апреля 2019 года. В собственности физлица-резидента Аллы Семко находится 100%-ная доля ООО "УГДК". Уставный капитал компании – 5 млн грн.

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Как сообщалось, в июле 2016 года Министерство экономического развития и торговли отказалось продлевать договор аренды горно-обогатительного комбината "Укрмеханобр" (Кривой Рог), который ММК арендует с 2005 года. С тех пор "Метинвест" оспаривал это решение в судах.

В августе 2016 года холдинг "Метинвест" Рината Ахметова также обращался к президенту Петру Порошенко с заявлением о попытке рейдерского захвата горно-обогатительного комбината НПП "Укрмеханобр", указав, что с 2005 года арендная плата за пользование государственным комибинатом составила 36 млн грн.

Договор об аренде комплекса "Укрмеханобра" был подписан между ФГИ и "ММК им. Ильича" 14 июля 2005 года сроком на 5 лет. В 2010 аренда была продлена еще на 5 лет до 2015, затем продлена до апреля и до августа 2016. Срок действия договора аренды истек 31 июля.

"Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде.

ММК специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов.

Предприятие входит в группу "Метинвест". Основными акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.

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