Украина увеличила импорт бензина в преддверии ремонта НПЗ в Беларуси

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тыс. т), до 88 тыс. т, по сравнению с августом. Из этого объема 3,5 тыс. т отгрузил Новополоцкий НПЗ, нарастив поставки по сравнению с августом практически вдвое. Остальные 84,5 тыс. т на украинский рынок отправил Мозырский НПЗ.

Поставки бензина Мажейкяйского НПЗ (Литва) в сентябре увеличились на 33%, до максимальных в этом году 33,6 тыс. т.

За 9 месяцев 2019 г. импорт бензина сократился на 4% (на 34 тыс. т), до 806 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По имеющейся информации, рост импорта бензинов в сентябре объясняеться решением трейдеров накопить запас ресурса в преддверии ремонтной кампании на белорусских НПЗ, планируемой на октябрь.

Последние годы плановые ремонты в первую очередь на Мозырском НПЗ сопровождались напряженной ситуацией с бензином на украинском рынке. Последний раз подобный кризис случился в октябре 2017 г., когда поставки белорусского ресурса упали на 80%, до 17,7 тыс. т. Тогда резкое сокращение поставок привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30–35 тыс. т, что на тот момент составляло около 40% потребления этой марки.

Вместе с тем, в октябре 2019 г. ожидается увеличение выпуска бензинов Кременчугским НПЗ "Укртатнафты". Компания заявила о планах нарастить переработку сырья в октябре до 300 тыс. т, удвоив импорт нефти. В сентябре, по данным издания, ж/д-отгрузки бензинов из Кременчугского НПЗ увеличились на 40%, до 14 тыс. т, по сравнению с августом. Всего же объем производства по итогу прошлого месяца оценивается в 68 тыс. т.

Глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко заявил, что компания не отказывается от ранее инициированного ею предложения ввести пошлины на импорт бензинов из Беларуси.

Также "Укртатнафта" хочет пересмотра ставок акциза на бензин, автогаз и ДТ, чтобы остановить продолжающееся в течение трех лет падение объемов потребления бензина. Ранее она призывала уравнять ставки акциза на бензин и ДТ до €164/тыс. л, и повысить на СУГ с €52/тыс. л до €87/тыс. л, чтобы выровнять структуру рынка моторных топлив.

Последние годы Кременчугский НПЗ испытывает сложности с реализаций бензинов, что является главным препятствием для увеличения переработки. Несмотря на проблемы Кременчугского НПЗ, доля украинских производителей в балансе украинского рынка бензинов в 2018 г. увеличилась до 42,9% с 40% в 2017 г. За 9 месяцев 2019 г. она составила 46%. Эти цифры не учитывают долю теневого сегмента рынка.