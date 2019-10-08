Фонд поддержки стартапов начнет принимать заявки в ноябре

Об этом сообщила член наблюдательного совета фонда Леся Севрук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время в разработке портал, через который будут подаваться заявки. Соответственно, их пока нет. Подача заявок через портал для нас принципиальна, чтобы максимально сократить субъективное влияние сотрудников фонда на процесс отбора. Планируем получить заявки в ноябре, а ивент – в декабре", – сказала Севрук.

По ее словам, набсовет фонда утвердил порядок выдачи грантов и положения о комиссии и экспертном совете.

"В ближайшее время будем формировать комиссию и экспертный совет", – добавила Севрук.

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Как сообщалось, Украинский фонд стартапов начал работу в июле. Он должен стать одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей.

Бюджет фонда составляет около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет.

Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.

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