Rozetka открыла первый магазин в Молдове

На сайте Rozetka.md указано, что доставка товара производится по всей Молдове партнером компании "Нова Пошта", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание RetailersUA.

В разделе "Город" указаны столица Кишенев b районные центры: Унгены, Орхей, Бельцы (второй по населению после столицы), Сороки, Комрат (крупнейший город Гагаузской автономии). Другие города можно найти с помощью поисковой строки.

В Кишеневе работает магазин Rozetka, в котором можно забрать или вернуть заказ.

В разделе "Каталог товар", в сравнении с украинским сайтом, нет категорий "Сантехника и ремонт", "Алкогольные напитки и пр.".

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В разделе "О компании" указано, что на украинском сайте 3,9 млн доступных к покупке товаров, 81% покупателей маркетплейса возвращаются на сайт, 789 млн пользователей посетили Rozetka в прошлом году.

Как сообщалось, подразделение логистической компании "Нова Пошта" Nova Poshta Moldova в первом полугодии 2019 года увеличило количество отправлений на 50%. Одним из ключевых сегментов для "Новой почты" в Молдове в компании указывают e-commerce.

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