Убытки "Днепрогаза" до конца года превысят 190 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Тариф на распределение газа для АО "Днепрогаз" уже несколько лет подряд является планово-убыточным. По итогам прошлого года убытки компании от распределения голубого топлива составили 137 млн. грн. Если ситуация не изменится, к концу 2019 года компания получит убытки в размере 194 млн. грн", - сообщает "Днепрогаз".

Это на 42% больше, чем в прошлом году, уточняет компания.

Уже более 3 лет тариф на распределение газ, который для компании утверждает НКРЭКУ, является экономически необоснованным. За это время общая сумма убытков "Днепрогаза" достигла 370 млн. грн.

"Спровоцированный госрегулятором кризис заставляет квалифицированных специалистов оставлять занимаемые должности и трудоустраиваться в другие компании энергетического сектора", - сообщает "Днепрогаз".

"Действующий тариф на распределение природного газа для АО" Днепрогаз "составляет всего 9% от действующей цены на газ для конечного потребителя", - рассказывает финансовый директор "Днепрогаза" Лилия Кузнецова.

С 6,27 грн. за 1 куб. м голубого топлива (цена, установленная КМУ в сентябре 2019) доля АО "Днепрогаз" составляет лишь 56 копеек. На эти средства специалисты предприятия выполняют установку индивидуальных приборов учета газа, капитальные ремонты и модернизацию системы газоснабжения Днепра и Днепровского района, а также осуществляют выплату заработных плат.

Компании продолжают покидать квалифицированные специалисты. В течение 2019 года из-за неконкурентной заработную плату уволились 124 сотрудника. На сегодняшний день средний уровень оплаты труда в АО "Днепрогаз" почти на 37% меньше, чем средняя зарплата в промышленном секторе Днепропетровской области, и составляет около 7,2 тыс. грн, в то время как средняя оплата труда в промышленности региона - более 11,6 тыс. грн.

Вакантными остаются 544 должности, среди которых слесари по ремонту оборудования ГРП/ШРП, газовых колодцев, сварщики, водители автотранспортных средств, контролеры.

"Действующие тарифы на распределение газа для операторов ГРМ из года в год углубляют кризис в газовой отрасли. Низкий уровень финансирования приводит к критическому состоянию газовых сетей, что в свою очередь создает риски для безопасного и стабильного газоснабжения", - сообщает "Днепрогаз".

Например, в рамках утвержденного НКРЭКУ Плана развития АО "Днепрогаз" на 2019 год запланирована модернизация только одного газораспределительного пункта. Однако в Днепре и Днепровском районе 24 ГРП работают более 40 лет и нуждаются в реконструкции.

"Выход из кризисной ситуации заключается в устранении дискриминационных тарифов на распределение газа, которые почти втрое ниже экономически обоснованного уровня. Так, среднемесячный платеж за услуги по распределению голубого топлива на 1 домовладения в 2018 году в Днепре составил 78,96 грн, что даже ниже затрат на мобильную связь и интернет", - сообщает компания.

АО "Днепрогаз" настаивает на необходимости следующих шагов со стороны НКРЭКУ: