Экспорт зерновых в новом сезоне достиг 14,5 миллиона тонн, – Минагрополитики

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 9,2 млн тонн пшеницы, 2,99 млн тонн ячменя, 2,24 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 1 октября этого года также экспортировано 87,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн.