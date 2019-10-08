WhatsApp исправил ошибку, позволяющую взламывать переписку

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.
Взлом мог произойти, когда пользователь открывал этот файл в галерее.
"У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности",— сказал телеканалу представитель WhatsApp.
Разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Уязвимость устранена в версии 2.19.244.
WhatsApp ранее обнаружил уязвимость своего приложения, из-за которого вредоносная программа могла похищать данные пользователей.