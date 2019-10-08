"Укрзализныця" закупила новое постельное белье на 10 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков постельного белья по рамочному соглашению, кроме "Текстиль-Ривне", принимали участие ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис".

Кроме того, к настоящему времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного белья "Укрзализныци". Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская швейная фабрика" (цена – 297,36 грн/шт.).

В целом, согласно сообщению на странице Facebook-сообщества "Прозора зализныця", рамочное соглашение предусматривает поставку компании 34,78 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,43 млн грн.